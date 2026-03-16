Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ – Το Ισραήλ χτύπησε εγκαταστάσεις δορυφόρων στην Τεχεράνη

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ, όπου ήχησαν σειρήνες συναγερμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι «εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος» και πρόσθεσε ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.

Οι περισσότεροι πύραυλοι που εκτοξεύονται από το Ιράν προς το Ισραήλ αναχαιτίζονται από την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα, αλλά θραύσματα ή βλήματα που πέφτουν στο έδαφος προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις τραυματισμούς και ζημιές.

Το Ισραήλ χτυπά εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επίθεση σε αυτό που περιγράφει ως «συγκρότημα σχετικό με το διάστημα» στην Τεχεράνη. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι το συγκρότημα χρησιμοποιούνταν για την «ανάπτυξη δυνατοτήτων επίθεσης κατά δορυφόρων στο διάστημα».

Βάσει πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, οι IDF αναφέρουν ότι η εγκατάσταση αποτελούσε απειλή για τους δορυφόρους του Ισραήλ και για διαστημικούς πόρους άλλων χωρών σε όλο τον κόσμο.

«Το συγκρότημα χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη στρατιωτικών διαστημικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του δορυφόρου Chamran-1, ο οποίος κατασκευάστηκε από τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών του ιρανικού Υπουργείου Άμυνας και εκτοξεύθηκε στο διάστημα τον Σεπτέμβριο του 2024 από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», αναφέρουν οι IDF.

«Η καταστροφή του συγκροτήματος έρχεται να προστεθεί στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα (Παρασκευή) εναντίον ενός άλλου ερευνητικού συγκροτήματος σχετικού με το διάστημα, το οποίο ανήκει στον Ιρανικό Οργανισμό Διαστήματος στην Τεχεράνη».