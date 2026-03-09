Ισραήλ: Εκρήξεις ακούστηκαν στο Τελ Αβίβ, ύστερα από προειδοποίηση για ιρανικούς πυραύλους
Σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.
“Πριν από λίγη ώρα, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πυραύλους που ρίφθηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ”, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σε ανακοίνωσή τους, στην οποία πρόσθεσαν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.
