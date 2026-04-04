Ισραήλ: Εκρήξεις ακούγονται στην Ιερουσαλήμ – Τουλάχιστον πέντε τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανικούς πυραύλους

Πολλές εκρήξεις ακούγονται πάνω από την Ιερουσαλήμ, μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, αναφέρουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Νωρίτερα σήμερα, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, από ιρανικούς πυραύλους που προκάλεσαν και υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Από τα μεσάνυχτα, έξι ομοβροντίες πυραύλων εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με τον στρατό.

Στο Μπνέι Μπρακ, στα ανατολικά προάστια του Τελ Αβίβ, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο από τζάμια, σύμφωνα με την υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού. Ο MDA ανέφερε επίσης ότι μετέφερε σε νοσοκομεία του Τελ Αβίβ και του Μπνέι Μπρακ συνολικά τέσσερις τραυματίες.

Στο Ραμάτ Γκανμ στο κεντρικό Ισραήλ, πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν τον πρώτο όροφο ενός σπιτιού γκρεμισμένο. Διακρίνονται στα χαλάσματα μια βιβλιοθήκη και ένα στατικό ποδήλατο. Σε μικρή απόσταση από το σημείο αυτό γκρεμίστηκε εν μέρει ο τελευταίος όροφος μιας άλλης κατοικίας.

Σύμφωνα εξάλλου με πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πύραυλος διασποράς που εκτοξεύτηκε το πρωί της Παρασκευής έπεσε κοντά στη στρατιωτική βάση Κίρια του Τελ Αβίβ, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το υπουργείο Άμυνας. Ο στρατός ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει «την τοποθεσία των πληγμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

