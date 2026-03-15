Ισραήλ: Δεν υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού αναχαίτισης πυραύλων

Μια πηγή του ισραηλινού στρατού διαβεβαίωσε σήμερα πως δεν υπάρχει «έλλειψη εξοπλισμών αναχαίτισης» πυραύλων στο Ισραήλ, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε από την ισραηλινό-αμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού αναχαίτισης», που είναι αναγκαίος στην αεράμυνα της χώρας, δήλωσε αυτή η πηγή, ερωτηθείσα από δημοσιογράφους σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν και κάνουν λόγο για μια εξάντληση των αποθεμάτων συστημάτων αναχαίτισης.

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες για έναν πόλεμο μακράς διάρκειας», συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους, ο ενημερωτικός ιστότοπος Semafor μετέδωσε πως το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι «υπάρχει σοβαρή έλλειψη εξοπλισμού αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ απέρριψε σήμερα το πρωί αυτές τις εικασίες.

