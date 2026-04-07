Ισπανός ΥΠΕΞ: Η Ευρώπη πρέπει να βρει εναλλακτικές επιλογές ασφαλείας μετά τις απειλές του Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Τα πρόσφατα παράπονα των ΗΠΑ για συμμάχους του ΝΑΤΟ και οι απειλές για αποχώρηση από τη Συμμαχία ωθούν ευρωπαϊκές χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικά σχέδια ασφαλείας, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Αφότου ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να στείλουν πολεμικά τους πλοία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ, βυθίζοντάς το σε κρίση.

Ο Αλμπάρες τόνισε ότι η απόφαση εξαρτάται αποκλειστικά από τον Τραμπ, αλλά υπενθύμισε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στάθηκαν αλληλέγγυοι με την Ουάσινγκτον μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

«Το ΝΑΤΟ είναι μια αμοιβαία επωφελής συμμαχία τόσο για τους Ευρωπαίους όσο και για τους Αμερικανούς… Αλλά οι δηλώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και οι νέες θέσεις για την ευρωατλαντική ασφάλεια καλούν εμάς τους Ευρωπαίους να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα κυριαρχίας και άμυνας», σημείωσε ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο La Sexta.

«Πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας την ασφάλεια των πολιτών μας και την αποτροπή», πρόσθεσε.

Για να πετύχει αυτό, είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινηθεί προς έναν πανευρωπαϊκό στρατό και να ενσωματώσει τις αμυντικές της βιομηχανίες, αλλά και να δημιουργήσει μια ψηφιακή ενιαία αγορά και μια ένωση κεφαλαιαγορών.

Η αριστερή κυβέρνηση της Ισπανίας έχει γίνει ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του πολέμου κατά του Ιράν, τον οποίο αποκαλεί παράνομο και απερίσκεπτο.

Η Μαδρίτη έκλεισε τον ισπανικό εναέριο χώρο σε αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε βομβαρδισμούς στον πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τους έχει απαγορεύσει να χρησιμοποιούν κοινές στρατιωτικές βάσεις στη νότια Ισπανία.

Ως αποτέλεσμα, ο Τραμπ έχει απειλήσει να πάρει μέτρα κατά της Ισπανίας επιβάλλοντας εμπορικούς δασμούς.