Ισπανία: Πρόστιμο για την κοινοποίηση σεξουαλικών φωτογραφιών ανηλίκων που δημιουργήθηκαν με χρήση AI

H Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα πως επέβαλε πρόστιμο σε βάρος ενός ατόμου, καθώς κοινοποίησε σεξουαλικές φωτογραφίες ανηλίκων που είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη χρήση πραγματικών προσώπων, σε μια υπόθεση που, όπως μεταδίδουν ισπανικά ΜΜΕ, είναι η πρώτη στην Ευρώπη σχετικά με την επιβολή ενός χρηματικού προστίμου για αυτού του είδους το περιεχόμενο.

Η ελεγκτική αρχή ξεκίνησε μια έρευνα τον Σεπτέμβριο του 2023, αφού ισπανικά ΜΜΕ μετέδωσαν την είδηση της δημιουργίας και κυκλοφορίας των φωτογραφιών στο Αλμερντραλέχο, μια πόλη με πληθυσμό 30.000 κατοίκων στην περιφέρεια Εστρεμαδούρα, στη νοτιοδυτική Ισπανία.

Το άτομο αυτό παραβίασε τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας των δεδομένων χρησιμοποιώντας τα πραγματικά πρόσωπα ανηλίκων στις φωτογραφίες που δημιούργησε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και κατόπιν τις διένειμε, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

«Ο παραβάτης τιμωρείται επειδή διέδωσε φωτογραφίες που είχαν παραποιηθεί μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες περιελάμβαναν τα πρόσωπα πραγματικών ανθρώπων», τονίζεται.

Το πρόστιμο των 2000 ευρώ μειώθηκε σε 1.200 ευρώ, αφού το πρόσωπο αυτό παραδέχθηκε την ευθύνη του και κατέβαλε οικειοθελώς το πρόστιμο, προστίθεται στην ανακοίνωση.