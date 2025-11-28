MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Ανιχνεύθηκαν τα πρώτα από το 1994 κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων

THESTIVAL TEAM

Η Ισπανία ανίχνευσε τα πρώτα κρούσματα αφρικανικής πανώλης των χοίρων από το 1994 σε δύο νεκρά αγριογούρουνα κοντά στη Βαρκελώνη που βρέθηκαν θετικά στον ιό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Γεωργίας.

Η έξαρση της ασθένειας μπορεί να απειλήσει τις εξαγωγές στην Κίνα που έχουν αυξηθεί λόγω των προσπαθειών της Μαδρίτης να αποκτήσει μερίδιο στην κινεζική αγορά.

Όμως η απαγόρευση θα μπορούσε να είναι περιορισμένη καθώς η Κίνα και η Ισπανία υπέγραψαν συμφωνία αυτό τον μήνα που μπορεί να σημαίνει ότι το Πεκίνο θα περιορίσει τις εισαγωγές μόνο από την επηρεαζόμενη περιοχή και όχι από όλη την Ισπανία.

Η Ισπανία είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς χοιρινού κρέατος στην ΕΕ, παράγοντας περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής παραγωγής της Ένωσης, μπροστά από τη Γερμανία, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενεργοποίησε έκτακτα μέτρα στην επηρεαζόμενη περιοχή, καλώντας τις κτηνοτροφικές μονάδες να εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας ενόσω ειδικοί ερευνούν για την πηγή της μόλυνσης.

Ο ιός, που είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο αλλά φονικός για τους χοίρους, επεκτείνεται στη δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Η εξάπλωση της ασθένειας στη Γερμανία άλλαξε άρδην τη μεγάλη βιομηχανία χοιρινού της χώρας, με πολλές χώρες να επιβάλλουν απαγορεύσεις.

Τους τελευταίους μήνες η Κροατία προσπαθεί να περιορίσει μια έξαρση της ασθένειας σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισπανία

