MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισχυρή έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο

|
THESTIVAL TEAM

Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε, ενώ φάνηκε και καπνός, σε περιοχή κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο της Νορβηγίας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η αστυνομία, όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, κλήθηκε γύρω στη 1 μετά τα μεσάνυχτα (2 στην Ελλάδα) και αμέσως έσπευσε στο σημείο. Οι νορβηγικές Αρχές είναι σε επικοινωνία με το προσωπικό της πρεσβείας.

Αργότερα έγινε γνωστό από την αστυνομία ότι η έκρηξη έγινε στην είσοδο του προξενικού τμήματος και προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές.

Δεν είναι γνωστά τα αίτια, οι Αρχές λένε πάντως ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Η αστυνομία δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όσο συνεχίζεται η έρευνα.,

Ένας 16χρονος κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ότι έβλεπε τηλεόραση όταν ακούστηκε η έκρηξη. «Η μητέρα μου κι εγώ νομίζαμε στην αρχή ότι προερχόταν από το σπίτι μας, οπότε κοιτάζαμε γύρω μας, αλλά στη συνέχεια είδαμε από το παράθυρο την άφιξη πολλών αστυνομικών», δήλωσε. «Υπήρχαν αστυνομικά σκυλιά, drones, αστυνομικοί με αυτόματα όπλα, καθώς και ελικόπτερα που πετούσαν στην περιοχή», αφηγήθηκε.

Οι πρεσβείες των ΗΠΑ σε χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής λόγω των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης.

Ωστόσο, η νορβηγική αστυνομία δεν έχει αναφέρει μέχρι στιγμής κάποια ένδειξη ότι η έκρηξη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο σχετίζεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όσλο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συνελήφθη πρώην μαιευτήρας για πορνογραφία ανηλίκων στην Πάτρα: Έβγαζε γυμνές φωτογραφίες τα εγγόνια του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Συναγερμός για φωτιά σε μονοκατοικία στην Ημαθία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 41 λεπτά πριν

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία – Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, συνεχείς οι μετασεισμοί

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 24 ώρες πριν

ΚΘΒΕ: Πρεμιέρα για τον “Ζορμπά” σήμερα στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Οδηγός στο Ντουμπάι σκοτώθηκε όταν θραύσματα από αναχαίτιση πυραύλου έπεσαν στο αυτοκίνητό του

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Λάμπρος Φισφής: Δεν έχει όρια η σάτιρα, τα βάζει ο κωμικός κάθε φορά σε συνάρτηση με το κοινό