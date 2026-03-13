Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη: Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχή όπου διαδηλώνουν πολίτες – Δείτε βίντεο
Ισχυρές εκρήξεις, ακούστηκαν για ακόμη φορά στην Τεχεράνη, αυτή τη φορά σε σημείο όπου γίνεται διαδήλωση.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) στην «καρδιά» της Τεχεράνης και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαδήλωση για την ημέρα αλ – Κουντς.
Η μία από τις εκρήξεις, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, έγινε στην πλατεία Φερντοούσι κοντά στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.
Το Ισραήλ νωρίτερα είχε προειδοποιήσει πως μπορεί να επιτεθεί στην συγκεκριμένη περιοχή.
#BREAKING
People of Isfahan in #QudsDay rally pic.twitter.com/FQxTQWJb0j— Tehran Times (@TehranTimes79) March 13, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν προκλήθηκαν ζημιές ή αν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί.
A resident of Tehran drives down the quiet and empty Mirdamad Boulevard in north Tehran on Friday morning.— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 13, 2026
Video: @behrang_sohrabi
Location: 35.762921,51.412222@GeoConfirmed pic.twitter.com/N3KWg7bJOm