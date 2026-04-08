Ιρλανδία: “Μπλόκαραν” οι δρόμοι σε Δουβλίνο και άλλες πόλεις για τις τιμές καυσίμων

Διαδηλωτές που διεκδικούν περαιτέρω κυβερνητική βοήθεια με στόχο τη μείωση του κόστους των καυσίμων προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο σε πολυσύχναστες οδικές αρτηρίες και αυτοκινητόδρομους, όπου στάθμευσαν φορτηγά και τρακτέρ σε ολόκληρη την Ιρλανδία, σήμερα, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις χιλιάδων εργαζομένων και τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών για δεύτερη συναπτή ημέρα.

Αυτοκινητοπομπές άρχισαν να συγκεντρώνονται στο κέντρο της πόλης του Δουβλίνου και σε άλλες περιοχές χθες, με τους διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οδηγοί φορτηγών και αγρότες, να διαμαρτύρονται ότι ένα πακέτο ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει την προσωρινή μείωση φόρων στο πετρέλαιο και το ντίζελ δεν επαρκεί για να μετριάσει το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Με τις τιμές που πληρώνουμε για τα καύσιμα, μου απομένουν πιθανόν δύο μήνες μέχρι η επιχείρησή μου να φαλιρίσει», δήλωσε ο 46χρονος Κρίστοφερ Ντάφι, που απασχολείται στον αγροτικό τομέα και συμμετείχε στο κλείσιμο του κεντρικού δρόμου του Δουβλίνου, της οδόυ Ο΄Κόνελ, με αίτημα τη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

«Δεν είναι πολλά αυτά που στην πραγματικότητα ζητάμε… Απλά έχουμε στριμωχτεί», συμπλήρωσε.

Υπουργοί διαμηνύουν πως δεν συμφωνούν με το αίτημα των διαδηλωτών να συναντηθούν μαζί τους καθώς δεν ανήκουν στις ενώσεις με τις οποίες η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή για το θέμα των μέτρων οικονομικής στήριξης. Οι διοργανωτές δεσμεύτηκαν πως θα προχωρήσουν σε μια τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων αύριο Πέμπτη.

«Σεβόμαστε το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται, όμως δεν είναι αποδεκτό άνθρωποι να λένε ότι θα μετατρέψουν την οδό Ο΄Κόνελ σε χώρο στάθμευσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μίχαλ Μάρτιν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Η παράταξη τρακτέρ και φορτηγών κατά μήκος της οδού Ο΄Κόνελ είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων και να ανασταλούν νε μέρη τα δρομολόγια σε μία από τις δύο γραμμές του τραμ που διασχίζει την πόλη. Προβλήματα καταγράφηκαν και σε αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Η ιρλανδική κυβέρνηση χαιρέτισε την εκεχειρία δύο εβδομάδων στον πόλεμο στο Ιράν και αναμένει να οδηγήσει σύντομα σε πτώση των τιμών καυσίμων.

«Εάν μας κάνουν αυτό το τηλεφώνημα ή μας συναντήσουν, θα υπάρξει αποσυμφόρηση στους δρόμους του Δουβλίνου. Εάν όχι, θα παραμείνουμε εδώ για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο 61χρονος αγρότης Τζον Ντάλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ