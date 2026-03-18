Ιρανός ΥΠΕΞ: Το πυρηνικό δόγμα της Τεχεράνης δεν θα αλλάξει σημαντικά – Η δολοφονία Λαριτζανί δεν θα αποσταθεροποιήσει το Ιράν

Σε δηλώσεις του στο Al Jazeera, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί εξέφρασε την άποψη ότι το δόγμα της Τεχεράνης γύρω από τα πυρηνικά πιθανότατα δεν θα αλλάξει και πρόσθεσε ότι ο νέος «ανώτατος ηγέτης» δεν έχει ακόμη εκφράσει δημόσια την άποψή του για το θέμα.

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις αρχές του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, είχε αντιταχθεί στην «ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής» με μια απόφαση, ή «θρησκευτικό διάταγμα», που εκδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Οι δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κατηγορούν εδώ και χρόνια την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι ιρανικές Αρχές έχουν δηλώσει ότι το πυρηνικό τους πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για «πολιτικούς σκοπούς».

Ο Αραγτσί είπε ότι οι θρησκευτικές αποφάσεις εξαρτώνται από τον ισλαμιστή νομικό που τα εκδίδει και πρόσθεσε ότι δεν ήταν ακόμη σε θέση να κρίνει τις νομολογιακές ή πολιτικές απόψεις του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Δεν ξέρω γιατί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί δεν έχουν ακόμη καταλάβει το εξής: Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει μια ισχυρή πολιτική δομή με καθιερωμένους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς», δήλωσε ο Αραγτσί. «Η παρουσία ή η απουσία ενός μόνο ατόμου δεν επηρεάζει αυτή τη δομή», πρόσθεσε.

«Φυσικά, τα άτομα έχουν επιρροή και ο καθένας παίζει τον ρόλο του -κάποιος καλύτερα, κάποιος χειρότερα, κάποιος λιγότερο- αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πολιτικό σύστημα στο Ιράν είναι μια πολύ σταθερή δομή», συμπλήρωσε ο Αραγτσί.

Επίσης, ο Αραγτσί ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τα Στενά του Ορμούζ, θα πρέπει να συνταχθεί από τα παράκτια κράτη, μετά τον πόλεμο. Το πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση θα πρέπει να ορίζει «ειδικές συνθήκες» και να εξυπηρετεί τα ιρανικά και περιφερειακά συμφέροντα.

