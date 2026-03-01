MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιρανός ΥΠΕΞ: Ήμασταν κοντά σε συμφωνία, ο Τραμπ “βομβάρδισε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων”

THESTIVAL TEAM

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει συνομιλίες με το Ιράν, μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη και την εξουδετέρωση του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, τον κατηγορεί ότι, ουσιαστικά «βομβάρδισε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι χθεσινές επιθέσεις κατά του Ιράν έλαβαν χώρα μόλις μία ημέρα μετά τον τελευταίο γύρο έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Γενεύη της Ελβετίας.

«Η συμφωνία ήταν προ των πυλών. Φύγαμε από τη Γενεύη με την κατανόηση ότι θα κλείναμε τη συμφωνία την επόμενη φορά που θα συναντιόμασταν. Όσοι ήθελαν να χαλάσουν τη διπλωματία, πέτυχαν τον στόχο τους» έγραψε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.

Ήταν ο Τραμπ, είπε, «για άλλη μια φορά, που τελικά διέταξε τη βομβιστική επίθεση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη την Παρασκευή, πάντως, το Ιράν -αλλά και τον Ομάν, που είχε ρόλο διαμεσολαβητή- είχε υιοθετήσει έναν αισιόδοξο τόνο, ενώ ο Τραμπ δήλωνε ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος» με την πρόοδο.

Ιράν

