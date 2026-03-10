Ιρανοί χάκερ εξαπέλυσαν επίθεση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αλβανικού κοινοβουλίου

Μια ομάδα Ιρανών χάκερ υποστηρίζει ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον μελών του αλβανικού κοινοβουλίου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του οποίου μπήκε στο στόχαστρο, σύμφωνα με την εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας.



«Όλες οι συζητήσεις και η αλληλογραφία των διεφθαρμένων βουλευτών των τελευταίων μηνών είναι στα χέρια της Homeland Justice. Είμαι πολύ πιο κοντά σας απ’ όσο νομίζατε. Αλήθεια, προστατεύατε αυτούς τους δολοφόνους και σφαγείς παιδιών; Θα φροντίσουμε αυτή η ντροπή να σας μείνει για πάντα» απειλούν οι χάκερ της ομάδας αυτής, σε μήνυμα που αναρτήθηκε στα αλβανικά στο Telegram.



Η ομάδα Homeland Justice, που φέρεται ότι πρόσκειται στο ιρανικό καθεστώς, έχει επιτεθεί πολλές φορές στο παρελθόν σε υποδομές στην Αλβανία επειδή η χώρα αυτή φιλοξενεί πολλές χιλιάδες μέλη των Μουτζαχεντίν του Λαού (OMPI ή MEK), μιας οργάνωσης που θεωρείται «τρομοκρατική» από την Τεχεράνη. Λόγω των επιθέσεων, η Αλβανία διέκοψε τους δεσμούς της με το Ιράν το 2022.



Ο διευθυντής της εθνικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας Σαϊμίρ Καπλάνι επιβεβαίωσε ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αλβανικού κοινοβουλίου δέχτηκε επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι θα ληφθούν «τα αναγκαία μέτρα».