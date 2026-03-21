Ιρανική επίθεση κατά αεροπορικών βάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ
Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσαν πυραύλους και drone κατά των αεροπορικών βάσεων Αλ-Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αλι Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις κατά των ιρανικών νησιών στον Κόλπο, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
