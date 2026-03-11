MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιρανική αστυνομία: Κάθε διαδηλωτής θα αντιμετωπίζεται ως “εχθρός”

|
THESTIVAL TEAM

Ο επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οποιοδήποτε διαδηλώσει και αμφισβητήσει τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα έχει στο εξής μεταχείριση «εχθρού», τη δωδέκατη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αν κάποιος ενεργεί εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον θεωρούμε πλέον απλό διαδηλωτή, αλλά εχθρό. Και θα του επιφυλάσσουμε την ίδια μεταχείριση με αυτή του εχθρού», τόνισε ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προτρέψει επανειλημμένα «τους Ιρανούς» που εναντιώνονται στην Ισλαμική Δημοκρατία να καταλάβουν την εξουσία στο Ιράν, δυο μήνες έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις που πνίγηκαν στο αίμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χωρίς νερό σήμερα για τρεις ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Λαμία: Καταδικάστηκε μητέρα που δεν έστελνε σχολείο το 9,5 ετών αυτιστικό παιδί της –

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Δολοφονικό τάκλιν σε αγώνα στο Εκουαδόρ: Έσπασε το πόδι 22χρονου επιθετικού – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Χρήστος Βαλαβανίδης: “Δεν κράτησα τον λόγο μου απέναντί του” αποκαλύπτει ο Δημήτρης Πιατάς

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Έντεκα απρόσμενες αιτίες που αυξάνουν την ορμόνη του στρες

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Γιώργος Καραμίχος: Έγινα πατέρας στα 24 και μετά ξανά στα 40, αφήνεις το παιδί στο σχολείο και δεν ξέρεις αν θα μπει κάποιος τρελός με ένα όπλο