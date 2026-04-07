Ιρανικά ΜΜΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν το νησί Χαργκ, τον κύριο ενεργειακό κόμβο του Ιράν

Η νήσος Χαργκ του Ιράν αποτέλεσε στόχο πληγμάτων, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το νησί αυτό αποτελεί νευραλγικό κόμβο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν.

Λίγες ώρες πριν λήξει το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εντείνονται οι αναφορές που κάνουν λόγο για αεροπορικές επιδρομές Αμερικανών και Ισραηλινών στο νησί.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπολύουν νέες απειλές, διαμηνύοντας πως «η αυτοσυγκράτηση έληξε».

«Η αυτοσυγκράτηση έληξε. Η αντίδρασή μας θα πραγματοποιηθεί πλέον χωρίς κανένα δισταγμό, στερώντας από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για χρόνια.

Αν ο αμερικανικός στρατός ξεπεράσει τα όρια, η αντίδρασή μας θα ξεπεράσει τα όρια της περιοχής», αναφέρουν.

Μάλιστα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Τζουμπάιλ της Σαουδικής Αραβίας, ως αντίποινα σε προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις κατά της πετροχημικής εγκατάστασης του Σιράζ.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι οποιεσδήποτε επιθέσεις σε ιρανικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, θα αντιμετωπίζονταν με παρόμοιες επιθέσεις σε υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή.

Ιράν Μέση Ανατολή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ημαθία: 67χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από πτώση οχήματος σε αρδευτικό κανάλι στην Αλεξάνδρεια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

ΠΑΕ Ηρακλής: Ανακοίνωσε νέο τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και ωράριο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σέρρες: Συνελήφθη 28χρονος για απόπειρα ληστείας, διαρρήξεις και κλοπές στην Ηράκλεια

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 7 ώρες πριν

Γιάννης Λοβέρδος: Θα γίνει η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Αθήνα – Είναι η “ψυχή” των Ελλήνων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Αθήνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από τον Άγιο Παντελεήμονα

MEDIA NEWS 45 λεπτά πριν

Ένταση ανάμεσα σε Αρναούτογλου και Λιανό στο ραδιόφωνο: “Πολιτικοποιείς την εκπομπή, νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιμηθείς”