MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιρανή μητέρα αγκαλιάζει σφιχτά τον γιο της μέσα στους βομβαρδισμούς – “Είμαι μαζί σου και εσύ είσαι μαζί μου”

|
THESTIVAL TEAM

Καθώς οι εκρήξεις σπάνε την ησυχία της νύχτας στο Ιράν, μία μητέρα κρατά σφιχτά το παιδί της στην αγκαλιά της προσπαθώντας να το καθησυχάσει – ενώ συνεχίζονται για 13η μέρα οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Με μια απαλή φωνή, σχεδόν ψιθυριστή, η μητέρα γέρνει προς το παιδί και του λέει: «Ξέρω ότι φοβάσαι, αλλά είμαστε μαζί. Είμαι μαζί σου και εσύ είσαι μαζί μου».

«Φοβήθηκες» ρωτάει ξανά τον γιο της με εκείνον να γνέφει θετικά. «Κι εγώ φοβήθηκα» παραδέχεται η ίδια.

«Νομίζω έρχεται ένας ακόμα βομβαρδισμός» και συνεχίζει: «Θα φοβηθούμε ξανά» του λέει και τον σφίγγει στην αγκαλιά της.

Σε έναν κόσμο όπου ο ήχος των εκρήξεων έχει γίνει σχεδόν καθημερινός, η απλότητα του «μαζί» γίνεται το πιο δυνατό αντίδοτο στον φόβο.

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Τσίπρας: Ημίμετρα από την κυβέρνηση για τις τιμές των καυσίμων και την αισχροκέρδεια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Καλώδιο κόπηκε και έπεσε σε βενζινάδικο – “Θα μπορούσε να γίνει έκρηξη, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έρχεται να φτιάξει τη βλάβη”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 ώρες πριν

Aegean: Καθαρά κέρδη €147,8 εκατ. αυξημένα κατά 14% – Mέρισμα €0,9 ανά μετοχή

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ακύλας: Δεν θα είναι η μαμά μου στη σκηνή της Eurovision, μπορεί να ανέβει μετά όταν το πάρουμε

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ζαχάροβα για αυξήσεις τιμών ενέργειας: “Οι Ευρωπαίοι μέχρι το 20ό πακέτο κυρώσεων θα βρομοκοπάνε”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανοιχτοί από σήμερα δύο νέοι κόμβοι στον Περιφερειακό – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία