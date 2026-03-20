MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Iράν: “Θα κυνηγήσουμε τους δειλούς αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ ακόμα και στις διακοπές τους”

|
THESTIVAL TEAM

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται, το Ιράν εξαπολύει νέες απειλές εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, βάζοντας στο στόχαστρο τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς τους, εκτός εμπόλεμων ζωνών

Ειδικότερα, ο στρατός του Ιράν απειλεί να κυνηγήσει αξιωματούχους και διοικητές του στρατού από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ακόμη και όταν βρίσκονται σε διακοπές ή επισκέπτονται κέντρα ψυχαγωγίας.

«Παρακολουθούμε τους δειλούς αξιωματούχους και διοικητές σας, τους πιλότους και τους κακούς στρατιώτες σας», λέει ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν

«Από τώρα και στο εξής, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, οι χώροι που πάνε για περίπατο, τα θέρετρα και τα τουριστικά και ψυχαγωγικά κέντρα στον κόσμο δεν θα είναι ασφαλή για εσάς».

Νωρίτερα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ έδωσε εντολή στις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες να εξουδετερώσουν τις εχθρικές απειλές τόσο στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας όσο και στο εξωτερικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

