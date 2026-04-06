Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν δεν καταβληθούν αποζημιώσεις

Το Ιράν απάντησε σ’ ένα τελεσίγραφο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύοντας νέες απειλές για τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας αρτηρία για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και αερίου.

«Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξει και πάλι μόνο όταν, βάσει ενός νέου νομικού καθεστώτος, οι ζημιές από τον πόλεμο που επιβλήθηκε θα έχουν πλήρως αποζημιωθεί χρησιμοποιώντας ένα μέρος των εσόδων από τα διόδια διαμετακόμισης», δήλωσε χθες, Κυριακή, μέσω του X ο Μεχντί Ταμπαταμπαεΐ, αξιωματούχος αρμόδιος για την επικοινωνία στο γραφείο του ιρανού προέδρου.

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης έχουν δηλώσει ότι το στενό δεν πρόκειται να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση, ιδιαίτερα όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο ολόκληρου του περάσματος και σχεδιάζει να εισαγάγει ένα σύστημα διοδίων σ’ αυτό.

Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, αν δεν συμμορφωθεί μέχρι αύριο, Τρίτη, στις 8 μ.μ. (03:00 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας). Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, την Truth Social, δήλωσε: «Ανοίξτε το Γαμ… το Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, διαφορετικά θα ζήσετε στην Κόλαση – ΘΑ ΔΕΙΤΕ!».

Ο Ταμπαταμπαεΐ δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει καταφύγει σε ύβρεις από «απελπισία και οργή» και τον κατηγόρησε ότι πυροδοτεί ένα πόλεμο σε πλήρη κλίμακα στην περιοχή.

Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ ανακοίνωσε μέσω του X ότι ο Τραμπ απειλεί ανοιχτά να καταστρέψει υποδομές ουσιώδους σημασίας για την επιβίωση αμάχων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει για να εμποδίσει αυτά που περιέγραψε ως εγκλήματα πολέμου.

Στο μεταξύ, ο αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Ανουάρ Γκαργκάς δήλωσε ότι οποιαδήποτε διευθέτηση στον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πρέπει να εγγυάται την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας επίσης ότι μια συμφωνία που δεν θα χαλιναγωγεί το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του, θα ανοίξει το δρόμο για μια «πιο επικίνδυνη και ασταθή Μέση Ανατολή».

Ο Γκαργκάς, ο διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης το σαββατοκύριακο ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως όπλο, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλειά του δεν αποτελεί χαρτί περιφερειακής διαπραγμάτευσης, αλλά παγκόσμια οικονομική επιταγή.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να γίνουν όμηρος καμιάς χώρας», δήλωσε ο Γκαργκάς προσθέτοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω αυτής της θαλάσσιας διόδου «πρέπει να αποτελεί τμήμα οποιασδήποτε διευθέτησης της σύγκρουσης με ξεκάθαρη συμφωνία πάνω σ’ αυτό».

Ο Γκαργκάς δήλωσε ότι τα ΗΑΕ θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, όμως προειδοποίησε εναντίον μιας κατάπαυσης του πυρός που θα άφηνε ανεπίλυτες τις βασικές αιτίες της αστάθειας.

«Δεν θέλουμε να βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη κλιμάκωση», δήλωσε. «Όμως δεν θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός που δεν θα λύσει μερικά από τα κύρια ζητήματα τα οποία θα δημιουργήσουν ένα πολύ πιο επικίνδυνο περιβάλλον στην περιοχή … κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα (του Ιράν), τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξακολουθούν να πέφτουν βροχή πάνω σ’ εμάς και σε άλλες χώρες».

Ο ίδιος δήλωσε πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι έτοιμα να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διεθνή προσπάθεια υπό τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω του στενού.

Ο Γκαργκάς επισήμανε ότι για δεκαετίες το πιο απίθανο χειρότερο σενάριο για τα ΗΑΕ ήταν μια πλήρης ιρανική επίθεση εναντίον τους – ένα σενάριο που τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Εντούτοις, δήλωσε, η χώρα ανταποκρίνεται καλά, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα και ικανότητα εξεύρεσης λύσεων υπό πίεση.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη των ΗΑΕ παραμένουν ισχυρά και θέτουν τη χώρα στην οδό της ανάκαμψης, αν και παραδέχθηκε ότι θα απαιτηθεί προσπάθεια.

Σύμφωνα με τον Γκαργκάς, η στρατηγική του Ιράν είναι πιθανό να ενισχύσει την ευθυγράμμιση του Κόλπου με την Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, αντί να την μειώσει, εμπεδώνοντας το στρατιωτικό ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή και πολλαπλασιάζοντας το αποτύπωμα του Ισραήλ εκεί. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ο κεντρικός εταίρος των ΗΑΕ για την ασφάλεια και ότι το Αμπού Ντάμπι θα ενισχύσει αυτή τη σχέση, καθώς εντείνονται οι περιφερειακές απειλές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ηγεσία του Ιράν μάχεται για να διαφυλάξει «το καθεστώς, όχι τη χώρα», προσθέτοντας ότι καμιά κανονική κυβέρνηση δεν θα αποδεχόταν τέτοια καταστροφή απλώς για να ισχυριστεί ότι αντιστάθηκε. Δήλωσε ακόμα ότι τα ΗΑΕ δεν επεδίωξαν την εχθρότητα με το Ιράν, αλλά προειδοποίησε πως η εμπιστοσύνη είναι αδύνατη υπό τη σημερινή κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Τα ΗΑΕ είναι ευγνώμονα, δήλωσε, για τη διεθνή υποστήριξη που έχουν λάβει, ξεχωρίζοντας τη Γαλλία ως αποφασιστικό εταίρο και εγκωμιάζοντας την Ουάσινγκτον για την εξαιρετική υποστήριξή της, ιδιαίτερα για την ενίσχυση της ικανότητας αντιαεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ.