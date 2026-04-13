MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Τα πλοία των ΗΠΑ που θα αποκλείσουν τα λιμάνια μας θα καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας

X
|
THESTIVAL TEAM

Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που θα επιχειρήσουν να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν θα «καταλήξουν στον πάτο της θάλασσας», απείλησε τη Δευτέρα Ιρανός βουλευτής και μέλος της μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, εντείνοντας τη ρητορική από την πλευράς της Τεχεράνης και αυξάνοντας τους φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Ο Αλαεντίν Μπορουτζέρντι χαρακτήρισε την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ως στρατιωτικά αβάσιμη προπαγάνδα, σύμφωνα με το κρατικό Press TV του Ιράν.

Νωρίτερα, ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για «κάθε ενδεχόμενο» και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της θα οδηγήσει σε «σκληρή και αποφασιστική απάντηση», σύμφωνα με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο ταξίαρχος Ματζίντ Ιμπν Ρεζά δήλωσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε «μέγιστη πολεμική ετοιμότητα», μετέδωσε το Press TV, σύμφωνα με το CNN.

Πηγή: skai.gr

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές αυτής της εβδομάδας – Ποιοι πάνε ταμείο

ΔΙΕΘΝΗ 54 δευτερόλεπτα πριν

Γκουτέρες: “Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη Μέση Ανατολή” – Έκκληση για συνέχιση των συνομιλιών και αυστηρή τήρηση της εκεχειρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

ΟΠΕΚ: Κατάρρευση της παραγωγής πετρελαίου έως 61% στη Μέση Ανατολή – Οι μειώσεις ανά χώρα

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Θρίαμβος Μαγιάρ επί του Όρμπαν στην Ουγγαρία: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από την αλλαγή σκυτάλης μετά από 16 χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ανάλυση CNN για την ήττα Όρμπαν στην Ουγγαρία: Γιατί δεν τον βοήθησε η στήριξη Τραμπ, τα μαθήματα για τους λαϊκιστές

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ο Μακρόν ζητά διπλωματική λύση για τη Μέση Ανατολή – Σχεδιάζει πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ