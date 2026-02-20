Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας χειριστής
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Διθέσιο εκπαιδευτικό και ελαφρύ καταδιωκτικό αεροσκάφος της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη χθες Πέμπτη στο δυτικό Ιράν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους δυο πιλότους του, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.
Το αεροσκάφος συνετρίβη ενώ εκτελούσε νυχτερινή εκπαιδευτική αποστολή στην επαρχία Χαμεντάν, που είναι γενικά ορεινή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ο ένας από τους χειριστές είναι σώος, πάντα σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που διευκρίνισε πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
