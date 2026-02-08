MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Σύλληψη τριών προσωπικοτήτων της παράταξης των μεταρρυθμιστών

|
THESTIVAL TEAM

Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τρεις προσωπικότητες της παράταξης των μεταρρυθμιστών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Η Αζάρ Μανσουρί, ο Εμπραχίμ Ασγκαρζαντέχ και ο Μοχσέν Αμινζαντέχ συνελήφθησαν», μετέδωσε το πρακτορείο, διευκρινίζοντας ότι κατηγορούνται για «προσβολή της εθνικής ενότητας», «συντονισμό με την εχθρική προπαγάνδα» και «δημιουργία μυστικών ανατρεπτικών μηχανισμών».

Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan Online, που συνδέεται με τη δικαστική εξουσία, μετέδωσε από την πλευρά του ότι πραγματοποιήθηκαν σήμερα συλλήψεις, χωρίς όμως να αναφέρει ονόματα.

Σύμφωνα με το Mizan Online, οι συλλήψεις αυτές έγιναν μετά το τέλος μιας «έρευνας για τις δραστηριότητες ορισμένων σημαντικών πολιτικών στοιχείων που υποστηρίζουν το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ.: το Ισράηλ) και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Αζάρ Μανσουρί, 60 ετών, είναι από το 2023 η επικεφαλης του Μετώπου των Μεταρρυθμιστών, του κύριου συνασπισμού της μεταρρυθμιστικής παράταξης. Ήταν σύμβουλος του μεταρρυθμιστή πρώην προέδρου Μοχαμάντ Χαταμί.

Όταν είχαν αρχίσει οι διαδηλώσεις στο Ιράν, το Δεκέμβριο, αρχικά εναντίον της φτώχειας, είχε υποστηρίξει τους διαδηλωτές.

«Όταν όλες οι οδοί για να ακουστείς είναι κλειστές, η αμφισβήτηση κατεβαίνει στο δρόμο», «η καταστολή είναι ο χειρότερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις τους διαδηλωτές», είχε γράψει στο λογαριασμό της στο Instagram αναφερόμενη στους χιλιάδες νεκρούς μεταξύ των διαδηλωτών.

«Λέμε στις οικογένειες που πενθούν: δεν είστε μόνες», είχε προσθέσει εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει «καμιά δικαιολογία» γι’ αυτή τη «μεγάλη καταστροφή».

Η Αζάρ Μανσουρί είχε συλληφθεί και μετά τις διαδηλώσεις που είχαν ακολουθήσει τις προεδρικές εκλγοές του 2009.

Είχε καταδικασθεί τότε σε φυλάκιση τριών ετών «για διατάραξη της δημοσιας τάξης με τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις, για προπαγάνδα εναντίον του κράτους, για διάδοση ψευδών και για συνάθροιση (…) με σκοπό να πληγεί η εθνική ασφάλεια».

Ο Εμπραχίμ Ασγκαρζαντέχ είναι πρώην βουλευτής και ο Μοχσέν Αμινζαντέχ είναι πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Μαρία Καλλιμάνη: Κάποιες στιγμές έχω δυσκολευτεί στη δουλειά, ανέβαινα στη σκηνή και είχα κρίσεις πανικού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Αγορά ακινήτων: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία των ακινήτων και το μέλλον των πόλεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 56 λεπτά πριν

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Έκτακτο: Βρέθηκε και είναι καλά ο 30χρονος σκιέρ που χάθηκε στο Καϊμακτσαλάν

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Σαρωτική νίκη για την Τακαΐτσι στην Ιαπωνία, εξασφαλίζει πάνω από τα δύο τρίτα των εδρών