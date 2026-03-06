MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Πλήθος κόσμου στην Τεχεράνη για την προσευχή της Παρασκευής παρά τον πόλεμο – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Πλήθη Ιρανών μετείχαν σήμερα (6/3) στην προσευχή της Παρασκευής σε υπαίθριους χώρους στο κέντρο της Τεχεράνης και σε άλλες πόλεις της χώρας, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν έχει μειωθεί η ένταση των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων κατά την έβδομη ημέρα του πολέμου με το Ιράν.

Εικόνες που μεταδόθηκαν διαδικτυακά από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πλήθη ανδρών και γυναικών ντυμένων στα μαύρα, ορισμένοι κρατώντας ιρανικές σημαίες, να συρρέουν στην περιοχή γύρω από το Μεγάλο Τζαμί του Ιμάμη Χομεϊνί στην Τεχεράνη.

Πρόκειται για την πρώτη προσευχή της Παρασκευής που γίνεται στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό το Σάββατο, στην έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης.

Σε ένα βίντεο φαίνεται σε δεύτερο πλάνο ένας άνδρας, ο οποίος μιλάει από μεγάφωνο και αποτίει φόρο τιμής στον εκλιπόντα ηγέτη. “Ήταν η ενσάρκωση της ευσέβειας και της προστασίας”, είπε, ενώ πιστοί έκλαιγαν γονατισμένοι σε χαλάκια προσευχής.

Στη συνέχεια ακούγεται από τα μεγάφωνα απαγγελία στίχων από το Κοράνι. Η προσευχή έγινε υπό αυστηρή αστυνομική επίβλεψη.

Παρόμοιες ήταν οι εικόνες που μεταδόθηκαν από άλλες ιρανικές πόλεις, κυρίως την Ιλάμ και την Μπορουζέρντ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, και την Ζαχεντάν, στο νοτιοανατολικό, όπου πολλοί πιστοί κρατούσαν ιρανικές σημαίες.

Ο πόλεμος ξέσπασε το Σάββατο ύστερα από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε σε αντίποινα επιτιθέμενο στο Ισραήλ και σε αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Κόλπου με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους.

Το ιρανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 926 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα πλήγματα που έχουν πλήξει στρατιωτικές τοποθεσίες, κατοικημένες περιοχές και άλλες υποδομές.

Το AFP δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τον απολογισμό αυτόν.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, οι ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων στο Ισραήλ, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τον θάνατο έξι στρατιωτών από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ιράν Τεχεράνη

