Ιράν: Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ, το πρώτο μη ιρανικό αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία 

Το πετρελαιοφόρο «MSG», με σημαία Γκαμπόν, έγινε σήμερα το πρώτο μη ιρανικό δεξαμενόπλοιο που διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic.

Το τάνκερ, που μεταφέρει 6.941 τόνους μαζούτ (44.000 βαρέλια), φορτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου στη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και έχει προορισμό την Ινδία.

Από την έναρξη ισχύος της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός, το βράδυ της Τρίτης, δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα και έξι πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου έχουν διαπλεύσει επίσης τα Στενά του Ορμούζ.

Ιράν

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: “Μερικά καλοπροαίρετα ερωτήματα για τον κ. Λαζαρίδη και τον πρωθυπουργό της αριστείας”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι και σήμερα

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Η Μόσχα παρέδωσε στο Κίεβο τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τα λείψανα 41 Ρώσων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Για ρεκόρ συμμετοχής δρομέων ετοιμάζεται ο 9ος Λαϊκός Δρόμος “Παναγιώτης Αφαλής”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν αύριο σούπερ μάρκετ και καταστήματα

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Μερτς: Δεν θέλω ο πόλεμος να διχάσει το ΝΑΤΟ