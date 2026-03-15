Ιράν: Περισσότεροι από 3.000 νεκροί, κυρίως άμαχοι, σε ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι – στην πλειοψηφία άμαχοι – έχουν σκοτωθεί σε ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε η μκο Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ.

Μεταξύ των νεκρών είναι τουλάχιστον 1.319 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 206 παιδιών, τόνισε η HRANA, που βασίζεται σε ένα δίκτυο ακτιβιστών στο Ιράν, καθώς και σε αναφορές από τον υγειονομικό κλάδο, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση, 1.122 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί.

Άλλοι 599 θάνατοι δεν μπορούν να αποδοθούν με σαφήνεια αν πρόκειται για στρατιωτικούς ή αμάχους.

Οι 21 θάνατοι που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σύμφωνα με την μκο.

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός από το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανέφερε τουλάχιστον 1.200 νεκρούς και περίπου 10.000 τραυματίες ως αποτέλεσμα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ζελένσκι: Έχω ό,τι χρειάζεται ο Νετανιάχου κι ο Νετανιάχου έχει ό,τι χρειάζομαι εγώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Δημογλίδου για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά: “Αναζητείται ακόμη ένα άτομο, εξετάζεται το βιντεοληπτικό υλικό”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Παναγόπουλος: Θα δώσω στοιχεία για τη στημένη υπόθεση – Να φοβούνται όταν η φούσκα σπάσει

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Ο Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου με εκδηλώσεις και μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Κοινότητες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “GLOW ή Πώς να γυρίσεις ασφαλής στο σπίτι σου” σήμερα και αύριο στο ArtBox Fargani

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Προσεχώς η καμπάνια ενδυνάμωσης νεαρών κοριτσιών για το χάπι βιασμού