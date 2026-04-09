MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα στον πόλεμο

|
THESTIVAL TEAM

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν λόγω των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής ιρανικής ιατρικής εταιρίας, μία ημέρα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες.

Περίπου το 40% των νεκρών δεν μπορούν να αναγνωριστούν, δήλωσε ο Αμπάς Μαστζεντί Αρανί, επικεφαλής της Ιρανικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα Shargh και θα χρειαστεί ιατροδικαστική εργασία για να ταυτοποιηθούν και οι σοροί τους να επιστραφούν στις οικογένειές τους.

Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, με ακτιβιστές να κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 θανάτους πριν από αρκετές εβδομάδες.

Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw που έχει την έδρα της στη Νορβηγία ανέφερε χθες Τετάρτη πως τουλάχιστον 7.650 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, περιλαμβανομένων 1.030 αμάχων. Δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα ο αριθμός των απωλειών.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν εκστρατεία βομβαρδισμών μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να ανταποδώσει με επιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός το βράδυ της Τρίτης (πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ώρα Ελλάδας), όμως οι φόβοι αυξάνονται ότι η εκεχειρία μπορεί να καταρρεύσει σύντομα αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε καταιγισμό αεροπορικών βομβαρδισμών σε όλο τον Λίβανο την Τετάρτη, σκοτώνοντας πάνω από 200 ανθρώπους.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Λίβανος δεν είναι μέρος της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, ενώ το Ιράν λέει πως είναι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

