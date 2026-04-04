Ιράν: Πέντε νεκροί από τον βομβαρδισμό στην πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα σε μια πετροχημική ζώνη, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ανέφερε απόψε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

«Πέντε άνθρωποι έπεσαν μάρτυρες από την επίθεση των αμερικανοσιωνιστών εχθρών σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ειδική, πετροχημική οικονομική ζώνη της Μαχσάρ», στην επαρχία Χουζεστάν, ανακοίνωσε ο αντικυβερνήτης αυτής της περιοχής, Βαλιολάχ Χαγιατί.

Το πρακτορείο Isna, που μετέδωσε τις δηλώσεις του Χαγιατί, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τα θύματα.

Νωρίτερα απόψε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε πετροχημικά εργοστάσια και χαλυβουργίες του Ιράν όπου κατασκευάζονται βασικά υλικά για οπλικά συστήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Τασούλας: Η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου αντανακλά στον υπέρτατο βαθμό τη δόξα της ελληνικής επανάστασης του 1821

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τσιτσιπάς: “Προτιμώ μη τενίστρια σύντροφο” – Η ειρωνική αντίδραση της Μπαντόσα

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Δημήτρης Σταρόβας σε συγκλονιστική εξομολόγηση: Αν ζούσε η μάνα μου, δεν νομίζω ότι θα το άντεχε, θα τελείωνε, είμαι σίγουρος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

ΚΚΕ για την ανάρτηση Μητσοτάκη: “Το κρίσιμο για το λαό είναι να απαλλαγεί συνολικά απ’ τη βάρβαρη πολιτική”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ζ. Κωνσταντοπούλου για τις δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση υπό την καθοδήγηση Μητσοτάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Πειραιάς: Συγκλονίζει η γιαγιά του εφήβου που παρασύρθηκε από λεωφορείο – “Είναι σοβαρό γιατί είναι 17 χρονών παλικάρι”