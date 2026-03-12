Ιράν: Παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης απειλεί ευθέως τους διαδηλωτές – “Θα κάνουμε τις μάνες σας να θρηνήσουν”

Σε μια πρωτοφανή επίδειξη επιθετικότητας, παρουσιαστής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης (IRIB Channel 3) απείλησε ευθέως όσους σκέφτονται να διαδηλώσουν κατά του καθεστώτος του Ιράν.

Ο σκληροπυρηνικός παρουσιαστής Ρεζά Μολαΐ, μιλώντας την Τετάρτη στην εκπομπή «Samt-e Khoda» («Προς τον Θεό»), έστειλε ένα ιδιαίτερα σκληρό μήνυμα προς όσους αντιτίθενται στην εξουσία της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι οι υποστηρικτές της κυβέρνησης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Ο Μολαΐ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι σκληροπυρηνικοί «περιμένουν, όταν καταλαγιάσει η σκόνη αυτής της αναταραχής, να σας πιάσουν έναν έναν από τον γιακά. Και αυτό ήδη συμβαίνει».

On Iran’s state TV Channel 3 (IRIB), a host openly threatened regime critics inside and outside Iran: “When the time comes, we’ll deal with you. Your mothers will mourn you.”

This is a public death threat broadcast on national television.

Συνεχίζοντας σε ακόμη πιο απειλητικό τόνο, προειδοποίησε για τις συνέπειες που – όπως είπε – θα αντιμετωπίσουν όσοι κινηθούν κατά του καθεστώτος.

«Η δήμευση των περιουσιών σας δεν είναι τίποτα. Θα κάνουμε τις μάνες σας να σας θρηνήσουν. Όσοι από εσάς έχετε τώρα ανόητες ιδέες και νομίζετε ότι επικρατεί χάος και ότι πρέπει να δράσετε, αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε εσάς – τόσο μέσα όσο και έξω από τη χώρα», είπε.

Ο Μολαΐ έχει εργαστεί στο παρελθόν και στο Radio Ma’aref, ενώ έχει συμμετάσχει σε σειρά θρησκευτικών προγραμμάτων της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Η εκπομπή του «Samt-e Khoda» επικεντρώνεται σε θρησκευτικά, ηθικά και κοινωνικά ζητήματα και συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή θρησκευτικά προγράμματα του IRIB Channel 3.