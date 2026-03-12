Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υπόσχονται να κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μετά την ομιλία Χαμενεΐ
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποσχέθηκαν σήμερα να κρατήσουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από μία οδηγία προς αυτήν την κατεύθυνση που έδωσε ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ.
«Ως απάντηση στην εντολή του ανώτατου διοικητή, θα καταφέρουμε τα ισχυρότερα πλήγματα εναντίον του επιτιθέμενου εχθρού κρατώντας την ίδια ώρα κλειστά τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε στο Χ, ο διοικητής των ιρανικών ναυτικών δυνάμεων Αλιρεζά Τανγκσιρί, λίγο μετά την πρώτη ομιλία του νέου ηγέτη, που ανέγνωσε στην ιρανική τηλεόραση μία παρουσιάστρια.