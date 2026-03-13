Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και δρόνους στο Ισραήλ – Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν απόψε ότι εξαπέλυσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ, σε συνεργασία με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της «ημέρας υποστήριξης» προς τους Παλαιστίνιους, που οργανώνεται κάθε χρόνο από το Ιράν. Σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε μια περιοχή της Τεχεράνης, κοντά στο σημείο όπου είχε οργανωθεί διαδήλωση υποστηρικτών του καθεστώτος για τον εορτασμό αυτής της ημέρας.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους Kheibar και στόχοι ήταν η Χάιφα, το μεγάλο λιμάνι στο βόρειο Ισραήλ, η Καισάρεια στα κεντρικά της χώρας, το Ζαρίτ και το Σλόμι κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο καθώς και το «στρατιωτικο-βιομηχανικό συγκρότημα» του Χολόν.

Το Ναυτικό των Φρουρών και του στρατού έβαλε επίσης στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις στο Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ και την Αλ Ντάφρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Αργά το βράδυ, ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν στην Τεχεράνη, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς ο πόλεμος διανύει τη 14η ημέρα του.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει εξαπολύσει 7.600 πλήγματα στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Το Πεντάγωνο από την πλευρά του λέει ότι έχει πλήξει 15.000 στόχους στο Ιράν, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

