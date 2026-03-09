Ιράν: Οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν στη δημιουργία συνθηκών για την έναρξη του πολέμου

Στην εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγάι, εξαπέλυσε κατηγορίες κατά των ευρωπαϊκών χωρών, υποστηρίζοντας ότι η στάση τους συνέβαλε στη διαμόρφωση των συνθηκών για την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων που οδήγησαν στον πόλεμο του Ιράν.

Ο Μπαγάι εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ευρώπη, αντί να προασπιστεί το κράτος δικαίου και να αντιταχθεί στον εκφοβισμό και τις υπερβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, επέλεξε να συνταχθεί μαζί τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά τη συζήτηση για την επαναφορά των κυρώσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, αυτή η σύμπλευση ενθάρρυνε την αμερικανική και τη σιωνιστική πλευρά να συνεχίσουν τη διάπραξη εγκλημάτων.

Παράλληλα, ο Ισμαΐλ Μπαγάι απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός ενόσω η επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει την άμυνά της και ότι δεν υφίσταται πεδίο συνομιλιών για οτιδήποτε άλλο πέρα από την παροχή συντριπτικών απαντήσεων στους εχθρούς. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το Ιράν δεν διεξάγει πόλεμο εναντίον των μουσουλμάνων γειτόνων του, αλλά στοχεύει αποκλειστικά σε υποδομές που αξιοποιούνται από τους επιτιθέμενους στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας.

Τέλος, ο εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ιρανική εμπλοκή σε επιθέσεις κατά της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Κύπρου, χαρακτηρίζοντας τα συγκεκριμένα περιστατικά ως επιθέσεις-προβοκάτσια.