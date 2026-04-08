Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί συζητά με το Πακιστάν για “παραβιάσεις της εκεχειρίας” από το Ισραήλ στον Λίβανο
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε σήμερα για “παραβιάσεις της εκεχειρίας” από το Ισραήλ στον Λίβανο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, χώρας που είχε ρόλο μεσολαβητή για την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση.
Ο Αμπάς Αραγτσί και ο ισχυρός αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Ασίρ Μουνίρ, “υπογράμμισαν τη σημασία να εφαρμοστούν τα σημεία συμφωνίας” μεταξύ των δύο χωρών για την “ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή”.
