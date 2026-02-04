MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ομάν

THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε σήμερα πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν το πρωί της Παρασκευής στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν.

Ακολούθως, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε πως αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε τελικά το αίτημα του Ιράν για συνάντηση στο Ομάν και όχι στην Κωνσταντινούπολη, όπως αρχικά προγραμματιζόταν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο NBC News ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ» ενόψει των διαπραγματεύσεων, καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή.

