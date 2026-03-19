Ιράν: Ο Χοσεΐν Ντεγκάν αντικαταστάτης του Αλί Λαριτζανί

Ο Χοσεΐν Ντεγκάν είναι ο αντικαταστάτης, σύμφωνα με πληροφορίες, του Αλί Λαριτζανί στη θέση του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας του Ιράν.

Ο Χοσεΐν Ντεγκάν διετέλεσε διοικητής των IRGC για πολλά χρόνια, ενώ κάθισε στη θέση και του υπουργού Άμυνας.

Ο Ντεγκάν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό. Την δεκαετία του 1980, βοήθησε στην επίβλεψη των δραστηριοτήτων του IRGC στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν τα θεμέλια για τη δημιουργία της Χεζμπολάχ.

Έχει επίσης συνδέσει το όνομά του με τις βομβιστικές επιθέσεις σε στρατώνες της Βηρυτού το 1983, οι οποίες σκότωσαν 241 Αμερικανούς πεζοναύτες και 58 Γάλλους στρατιώτες.

