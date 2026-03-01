Ιράν: Ο Αλιρεζά Αραφί προσωρινός διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ μετά τον θάνατό του

Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε σήμερα νομικό μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν, αποστολή του οποίου είναι να εκπληρώσει τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών εκλέξει νέο ηγέτη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Κληρικός, μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών, ο Αραφί θα είναι μέλος του προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας δίπλα στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ.

Η διαδικασία διαδοχής, τι προβλέπει το Σύνταγμα

Η επιλογή του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα του Ιράν και αποτελεί αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, του ίδιου οργάνου που είχε αναδείξει τον ίδιο στην ηγεσία το 1989. Πρόκειται για ένα θεσμικό όργανο κληρικών με καθοριστικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο διάδοχος του ανώτατου ηγέτη πρέπει να επιλεγεί από τη Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts).

Πρόκειται για σώμα 88 κληρικών, οι οποίοι – τυπικά – εκλέγονται από τον λαό κάθε 8 χρόνια. Στην πράξη, ωστόσο, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται απολύτως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία. Για τον λόγο αυτό, η πλειονότητα των σημερινών μελών της Συνέλευσης χαρακτηρίζεται από σκληροπυρηνικές θέσεις, αντίστοιχες με εκείνες του Χαμενεΐ.

Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι κληρικοί αυτοί οφείλουν να επιλέξουν νέο Ανώτατο Ηγέτη το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, η άμεση σύγκληση και συγκέντρωση όλων των μελών της Συνέλευσης ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη, καθώς η χώρα τελεί υπό στρατιωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ζητήματα ασφάλειας και επιχειρησιακών περιορισμών μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και αβεβαιότητας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Σύνταγμα τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη αναλαμβάνει προσωρινά τριμελές όργανο, αποτελούμενο από τον πρόεδρο της χώρας, τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και έναν κληρικό μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φρουρών – ο τελευταίος είναι ο Αλιρεζά Αραφί.