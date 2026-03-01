MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αραφί προσωρινός διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ μετά τον θάνατό του

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε σήμερα νομικό μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν, αποστολή του οποίου είναι να εκπληρώσει τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών εκλέξει νέο ηγέτη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Κληρικός, μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών, ο Αραφί θα είναι μέλος του προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας δίπλα στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ.

Η διαδικασία διαδοχής, τι προβλέπει το Σύνταγμα

Η επιλογή του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα του Ιράν και αποτελεί αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, του ίδιου οργάνου που είχε αναδείξει τον ίδιο στην ηγεσία το 1989. Πρόκειται για ένα θεσμικό όργανο κληρικών με καθοριστικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο διάδοχος του ανώτατου ηγέτη πρέπει να επιλεγεί από τη Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts).

Πρόκειται για σώμα 88 κληρικών, οι οποίοι – τυπικά – εκλέγονται από τον λαό κάθε 8 χρόνια. Στην πράξη, ωστόσο, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο κληρικοί που θεωρούνται απολύτως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία. Για τον λόγο αυτό, η πλειονότητα των σημερινών μελών της Συνέλευσης χαρακτηρίζεται από σκληροπυρηνικές θέσεις, αντίστοιχες με εκείνες του Χαμενεΐ.

Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι κληρικοί αυτοί οφείλουν να επιλέξουν νέο Ανώτατο Ηγέτη το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, η άμεση σύγκληση και συγκέντρωση όλων των μελών της Συνέλευσης ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη, καθώς η χώρα τελεί υπό στρατιωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ζητήματα ασφάλειας και επιχειρησιακών περιορισμών μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και αβεβαιότητας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Σύνταγμα τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη αναλαμβάνει προσωρινά τριμελές όργανο, αποτελούμενο από τον πρόεδρο της χώρας, τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και έναν κληρικό μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φρουρών – ο τελευταίος είναι ο Αλιρεζά Αραφί.

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ – Ιρανική επίθεση στην πρωτεύουσα του Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

IDF: Επτά Ιρανοί αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, “εξοντώθηκαν”

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Τέλος εποχής για το πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας – Άδειασε από οχήματα ενόψει της ανάπλασης – Δείτε φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

ΕΕ: Οι ΥΠΕΞ θα συνεδριάσουν εκτάκτως αύριο μέσω τηλεδιάσκεψης για το Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι χτυπήθηκε από ιρανικά drones – Κόσμος τρέχει προς εκκένωση – Δείτε βίντεο