Ιράν: Νεκρός και ο ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Μπασίτζ, Εσμαίλ Αχμάντι
Συνεχίζονται οι στοχευμένες επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν, με ένα από τα χτυπήματα να βρίσκει και να εξουδετερώνει και τον ανώτερο αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών της Μπασίτζ, Εσμαίλ Αχμάντι.
Ιρανικά μέσα μεταδίδουν πως ήταν ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της οργάνωσης Μπασίτζ.
Στην συγκεκριμένη επίθεση σκοτώθηκε και ο αναπληρωτής διοικητής, Gholamreza Soleimani.
