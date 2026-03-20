Ιράν: Η Τεχεράνη κατηγορεί το Λονδίνο για συνενοχή στην αμερικανοϊσραηλινή “επιθετικότητα”

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τη Βρετανίδα ομόλογό του Ιβέτ Κούπερ, καταδίκασε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας την κίνηση αυτή συνενοχή του Λονδίνου στον πόλεμο.

«Αυτές οι ενέργειες σίγουρα θα θεωρηθούν συμμετοχή στην επιθετικότητα και θα παραμείνουν χαραγμένες στην ιστορία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου του.

Η βρετανική κυβέρνηση έδωσε την έγκρισή της στις αρχές Μαρτίου για την αυστηρά «αμυντική» χρήση των βάσεων της για την επίθεση σε ιρανικές πυραυλικές θέσεις, αφού επικρίθηκε έντονα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αρχική της άρνηση.

