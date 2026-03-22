Ιράν: Η στιγμή που αντιαεροπορικός πύραυλος περνάει “ξυστά” από μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 – Δείτε βίντεο

Την κλιμάκωση των επιθέσεων και των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν τις επόμενες ημέρες ανακοίνωσε χθες (21/03) ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ήδη μέσα σε λίγες ώρες, οι βομβαρδισμοί που πραγματοποιήθηκαν έχουν «φουντώσει» την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στην πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στην περιοχή του Νατάνζ οδήγησε την Τεχεράνη σε καταστροφικά αντίποινα στο νότιο Ισραήλ, με βαλλιστικούς πυραύλους να πλήττουν τις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα.

Ωστόσο, οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίστηκαν και σήμερα (22/03) με τις δυνάμεις αεράμυνας του Ιράν να εμπλέκουν ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 πάνω από το νησί Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο.

Μάλιστα, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν σχετικό βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται η στιγμή που ο αντιαεροπορικός πύραυλος περνάει «ξυστά» από το μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15.

خبر فوری| ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد ساعاتی پیش یک فروند جنگنده اف ۱۵ متجاوز دشمن در آسمان سواحل جنوبی کشور و حوالی جزیره هرمز پس از رهگیری و با شلیک موشک، مورد هدف سامانه های زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش قرار گرفت. pic.twitter.com/6rJatFq4SH March 22, 2026

Οι ιρανικές δυνάμεις δεν διευκρινίζουν αν πρόκειται για αμερικανικό F-15E ή για ισραηλινό F-15I, ωστόσο το βίντεο αυτό είναι ενδεικτικό ότι παρά την αεροπορική κυριαρχία που έχουν πετύχει ΗΠΑ και Ισραήλ, υπάρχουν ακόμα απειλές για τα μαχητικά αεροσκάφη τους.

Εξάλλου, οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν χθες (21/03) ότι χτύπησαν ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16, κάτι όμως που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.