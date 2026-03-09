Ιράν: Δεν θα υπάρχει ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί ο πόλεμος

Ένα από τα πιο «καυτά» σημεία της πολεμικής σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ-Ισραήλ από την μία και στο Ιράν από την άλλη, είναι τα Στενά του Ορμούζ και η στρατηγική τους αξία τόσο από εμπορικής και οικονομικής διάστασης, όσο και από γεωπολιτικής σκοπιάς.

Αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνεται πλήρως η ηγεσία του Ιράν και θα χρησιμοποιήσει τα Στενά του Ορμούζ ως «μοχλό πίεσης» για να «χτυπήσει» το διεθνές εμπόριο για να καταστήσει «ασύμορφη» την πολεμική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γεγονός που ήδη έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Νωρίτερα, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την έμπρακτη υποστήριξη της Γαλλίας στην Κύπρο, μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στις δηλώσεις του αποκάλυψε ότι γαλλικές ναυτικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν στην περιοχή του Κόλπου, πέρα από την ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Γαλλία προετοιμάζει με τους συμμάχους της μια νέα καθαρά αμυντική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που απειλούνται και ο Μακρόν δήλωσε ότι συζήτησε για τη νέα αυτή αποστολή με τον Μητσοτάκη και τον Χριστοδουλίδη.

Η δήλωση όμως του Γάλλου προέδρου δεν έγινε δεκτή από την Τεχεράνη. Μάλιστα, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, με σχόλιο στα social media, απάντησε στα όσα ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν περί αμυντικής αποστολής στην περιοχή.

Ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος είπε χαρακτηριστικά: «Είναι απίθανο να επιτευχθεί οποιαδήποτε ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί ο πόλεμος στην περιοχή, που τον πυροδότησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ειδικά αν αυτό γίνεται με την πρόθεση μερών που δεν απείχαν πολύ από το να υποστηρίξουν αυτόν τον πόλεμο και να συμβάλουν στην τροφοδότησή του».

Mε αυτόν τον τρόπο η Τεχεράνη δείχνει να απορρίπτει τα όποια πλάνα έχει ο Γάλλος πρόεδρος για την περιοχή.

Η ΕΕ ενισχύει τις αποστολές προστασίας της ναυσιπλοΐας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε εξάλλου ότι είναι έτοιμη να ενισχύσει τις αποστολές προστασίας της ναυσιπλοΐας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ είναι διατεθειμένη «να προσαρμόσει και να ενισχύσει» αυτές τις αποστολές, σημείωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά τη βιντεοδιάσκεψη που είχαν με πολλούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.

Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει αναπτύξει δύο τέτοιες αποστολές, την «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα» και την «Αταλάντη» στον Ινδικό Ωκεανό. Η πρώτη έχει ως στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις που εξαπολύονται από τους Χούθι, τους συμμάχους του Ιράν στην Υεμένη και επί του παρόντος αποτελείται από τρία πολεμικά πλοία, ένα ελληνικό, ένα ιταλικό και ένα γαλλικό.

Η δεύτερη, για την προστασία των πλοίων από την πειρατεία, αποτελείται από δύο πλοία, ένα στο Ομάν και το δεύτερο στο Τζιμπουτί.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, η φον ντερ Λάιεν και ο Κόστα ανέφεραν ότι οι ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη «συζήτησαν τις επιπτώσεις των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές και το κλείσιμο του στενού του Χορμούζ» και «αναζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με τους εταίρους στη Μέση Ανατολή, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι».

Στη σύσκεψη μετείχαν η Αίγυπτος, το Κατάρ, το Ομάν, η Ιορδανία, το Μπαχρέιν, ο Λίβανος, η Συρία, η Τουρκία, η Αρμενία, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.