Ιράν: Δεν έχουμε κάνει καμία άμεση επαφή με τις ΗΠΑ – Το υλικό που μας μεταφέρθηκε περιλάμβανε παράλογες απαιτήσεις

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακάι, τόνισε σήμερα (30/03) ότι η Τεχεράνη «δεν έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής καμία άμεση διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ».

«Αυτό που έχει συζητηθεί είναι μηνύματα που λάβαμε μέσω μεσαζόντων, σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ επιθυμούν να διαπραγματευτούν», ανέφερε ο Μπακάι σε δηλώσεις που μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

«Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι στην Αμερική παίρνουν στα σοβαρά τους ισχυρισμούς της αμερικανικής διπλωματίας! Το καθήκον μας είναι σαφές, σε αντίθεση με την άλλη πλευρά, η οποία συνεχίζει να αλλάζει τη θέση της», υπογράμμισε.

«Το Ιράν ήταν σαφές ως προς τη θέση του από την αρχή και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο είναι το πλαίσιο που εξετάζουμε. Το υλικό που μας μεταφέρθηκε περιλάμβανε υπερβολικές και παράλογες απαιτήσεις», πρόσθεσε.

«Οι συναντήσεις που πραγματοποιεί το Πακιστάν αποτελούν ένα πλαίσιο που καθόρισαν οι ίδιοι και στο οποίο δεν συμμετείχαμε. Είναι θετικό το γεγονός ότι οι χώρες της περιοχής ενδιαφέρονται για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικές ως προς το ποια πλευρά ξεκίνησε τον πόλεμο», κατέληξε ο Εσμαΐλ Μπακάι.