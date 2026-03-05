MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Αρνείται ότι ευθύνεται για την επίθεση με drone στο Αζερμπαϊτζάν

THESTIVAL TEAM

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, αρνήθηκε εμφατικά ότι η χώρα του είχε στοχεύσει σήμερα το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο νωρίτερα είχε γνωστοποιήσει ότι δύο ιρανικά drones χτύπησαν το έδαφός του στο Ναχτσεβάν, συμπεριλαμβανομένου ενός κτηρίου του αεροδρομίου που υπέστη σημαντικές ζημιές.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει στοχεύσει τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Γκαριμπαμπάντι σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Δεν στοχεύουμε τις γειτονικές μας χώρες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ιρανού εκπροσώπου, «πολιτική της χώρας του είναι να χτυπά μόνο τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών του» που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και χρησιμοποιούνται για να επιτεθούν στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

