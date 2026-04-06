Ιράν: 15 πλοία διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο

Το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ανέφερε νωρίτερα ότι 15 πλοία διήλθαν από το Στενό του Ορμούζ «με άδεια από το Ιράν» κατά το προηγούμενο 24ωρο.

Πρόσθεσε ότι η κίνηση παραμένει κατά 90% χαμηλότερη σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι η ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδός δεν είναι κλειστή, αλλά παραμένει κλειστή μόνο για τις «εχθρικές χώρες».

Για παράδειγμα, χθες το Ιράν ανακοίνωσε ότι το Ιράκ εξαιρείται από τυχόν περιορισμούς που επιβάλλονται, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κεντρικού Επιτελείου Khatam al-Anbiya του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, Ιρανοί αξιωματούχοι και νομοθέτες έχουν επίσης θέσει το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στα πλοία που χρησιμοποιούν τα στενά.

Νωρίτερα, σύμβουλος στο γραφείο του προέδρου του Ιράν δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ «θα επανανοίξουν», όταν «ένα μέρος των τελών διέλευσης χρησιμοποιηθεί για την αποζημίωση όλων των ζημιών που προκλήθηκαν» από τον πόλεμο.

Στενά Ορμούζ

