Ιράκ: Ισχυρή έκρηξη στη Βαγδάτη

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε απόψε τη Βαγδάτη, όπου δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν στήλη καπνού από την Πράσινη Ζώνη στο κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Στην Πράσινη Ζώνη βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ και άλλες διπλωματικές αποστολές, καθώς επίσης διεθνείς οργανισμοί και κυβερνητικά κτίρια. Στην περιοχή αυτή διαμένουν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και πολιτικοί.