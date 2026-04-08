Ιράκ: Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί τους Αμερικανούς μετά τις “επιθέσεις” φιλοϊρανικών ομάδων

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ προειδοποίησε σήμερα τους Αμερικανούς μετά τις “πολλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη” που εξαπέλυσαν, σύμφωνα με την πρεσβεία, φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές κατά των διπλωματικών εγκαταστάσεων και του διεθνούς αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Οι πολιτοφυλακές αυτές “θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να εξαπολύσουν επιπλέον τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Αμερικανών πολιτών και στόχων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλο το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένου του (αυτόνομου) ιρακινού Κουρδιστάν”, πρόσθεσε η διπλωματική αντιπροσωπεία στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

Παρά την επαναλειτουργία του ιρακινού εναέριου χώρου που ανακοινώθηκε μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι Αμερικανοί “δεν πρέπει να ταξιδέψουν αεροπορικώς στο Ιράκ δεδομένου του κινδύνου που διατρέχουν από πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες”, σύμφωνα με την ίδια πηγή.