Ιράκ: Η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί τους Αμερικανούς μετά τις “επιθέσεις” φιλοϊρανικών ομάδων

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ προειδοποίησε σήμερα τους Αμερικανούς μετά τις “πολλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη” που εξαπέλυσαν, σύμφωνα με την πρεσβεία, φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές κατά των διπλωματικών εγκαταστάσεων και του διεθνούς αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Οι πολιτοφυλακές αυτές “θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να εξαπολύσουν επιπλέον τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Αμερικανών πολιτών και στόχων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλο το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένου του (αυτόνομου) ιρακινού Κουρδιστάν”, πρόσθεσε η διπλωματική αντιπροσωπεία στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ.

Παρά την επαναλειτουργία του ιρακινού εναέριου χώρου που ανακοινώθηκε μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι Αμερικανοί “δεν πρέπει να ταξιδέψουν αεροπορικώς στο Ιράκ δεδομένου του κινδύνου που διατρέχουν από πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες”, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανηλίκους στην Τούμπα

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Κώστας Αποστολάκης: Δεν μπορούσα να μην πω ότι “συνάντησα” τον Χριστό, αφού συνέβη – Ένιωσα την ενέργειά Του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Απατεώνες στην Καλαμάτα έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης στα Χανιά

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 19 ώρες πριν

Μεγάλη Τετάρτη: Το τελετουργικό της ημέρας – Η ακολουθία του Νιπτήρος και το Ευχέλαιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κυριαζίδης, ιδιοκτήτης του θρυλικού “Σκορπιού”