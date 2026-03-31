MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράκ: Δημοσιογράφος με αμερικανικό διαβατήριο απήχθη στη Βαγδάτη από αγνώστους

|
THESTIVAL TEAM

Μια δημοσιογράφος, κάτοχος αμερικανικού διαβατηρίου, απήχθη σήμερα στη Βαγδάτη από αγνώστους, ανέφεραν δύο αστυνομικές πηγές.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ δεν αποκάλυψε την υπηκοότητα της δημοσιογράφου αλλά ανέφερε ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος και καταβάλλονται προσπάθειες για την απελευθέρωσή της.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, συνεχίζεται η καταδίωξη ενός οχήματος στο οποίο επιβίβασαν δια της βίας τη δημοσιογράφο τέσσερις άνδρες που φορούσαν πολιτικά.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, όπου κατευθυνόταν το όχημα των απαγωγέων.

Τον Μάρτιο του 2023 απήχθη στο Ιράκ ένας Ρωσοϊσραηλινός φοιτητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, από μια σιιτική οργάνωση, προσκείμενη στο Ιράν. Αφέθηκε ελεύθερος το 2025.

Ιράκ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

