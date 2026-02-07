ΗΠΑ: Το “Συμβούλιο της Ειρήνης” θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνεδρίαση ηγετών στις 19 Φεβρουαρίου

Το Συμβούλιο Ειρήνης, που ίδρυσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνάντηση ηγετών στις 19 Φεβρουαρίου, επιβεβαίωσε σήμερα αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος χωρίς να κάνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες. Τη σχεδιαζόμενη συνεδρίαση είχε ανακοινώσει πρώτος ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, σύμφωνα με τον οποίο η συνάντηση θα χρησιμεύσει επίσης για να συγκεντρωθούν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης είναι προγραμματισμένη για τη 19η Φεβρουαρίου», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Ρόιτερς. Για περαιτέρω ερωτήσεις παρέπεμψε στο Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον, στο Ινστιτούτο της Ειρήνης, σύμφωνα με τον Axios.

Τουλάχιστον ένας ηγέτης επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα στη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης στο Σομπατέλι της δυτικής Ουγγαρίας ότι σε δύο εβδομάδες θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης.

«Χθες βράδυ δέχθηκα μια πρόσκληση: σε δύο εβδομάδες, θα ξαναειδωθούμε (με τον αμερικανό πρόεδρο) στην Ουάσινγκτον, επειδή το Συμβούλιο της Ειρήνης (,,,) θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια συνεδρίασή του», δήλωσε σ’ αυτή την προεκλογική συγκέντρωση, την οποία πραγματοποίησε ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ίδρυσε στα τέλη Ιανουαρίου το συμβούλιο, του οποίου είναι πρόεδρος και για το οποίο λέει πως έχει στόχο να επιλύει παγκόσιες συγκρούσεις, προκαλώντας ανησυχίες ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν σ’ αυτή τη νέα οντότητα, μεταξύ των οποίων ο Ορμπάν, ο οποίος τη δέχθηκε.

Οι χώρες που θέλουν μια μόνιμη έδρα σ’ αυτό το «Συμβούλιο της Ειρήνης» θα πρέπει να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ