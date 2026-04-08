ΗΠΑ: “Το Ιράν ικέτευσε για την εκεχειρία, η επιχείρηση Epic Fury ήταν μια συντριπτική νίκη” λέει ο υπ. Άμυνας της χώρας

Ο Πιτ Χέγκσεθ ξεκίνησε την τοποθέτησή του από το Πεντάγωνο αναφερόμενος στην εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ήταν εκείνο που επιδίωξε τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

«Το Ιράν ικέτευσε γι’ αυτή την εκεχειρία και όλοι το γνωρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία Epic Fury αποτέλεσε «ιστορική και συντριπτική νίκη» στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σημείωσε ότι για 47 χρόνια το Ιράν αποτελούσε απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν ισχύει πλέον».

Παράλληλα, επαίνεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «έγραψε ιστορία» και ότι «διαμόρφωσε αυτή τη στιγμή».