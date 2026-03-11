MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Το Ιράν ενδέχεται να πλήξει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράκ, προειδοποιεί αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

THESTIVAL TEAM

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη προειδοποίησαν απόψε ότι το Ιράν ή οι σύμμαχοί του ενδέχεται να επιχειρήσουν να πλήξουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή ξενοδοχεία στο Ιράκ.

«Το Ιράν και οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές που ευθυγραμμίζονται μαζί του μπορεί να βάλουν στο στόχαστρο τις πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές των ΗΠΑ στο Ιράκ», ανέφερε η πρεσβεία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ως πιθανό στόχο και ξενοδοχεία, υπενθυμίζοντας ότι έχουν ήδη γίνει επιθέσεις, στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Πολλά κοιτάσματα και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράκ έχουν πληγεί από μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου του Ιράκ, Σαχίμπ Μπαζούν, είπε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πολλοί εργαζόμενοι σε ξένες εταιρείες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από τις αρχές Μαρτίου. Η Βαγδάτη προσπαθεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, κυρίως από αμερικανικές εταιρείες, σε διάφορους τομείς της οικονομίας της. Τον περασμένο μήνα το Ιράκ και ο αμερικανικός κολοσσός Chevron υπέγραψαν συμφωνίες για την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση πολλές πετρελαιοπηγών, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ Ιράν

