ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η Amazon

THESTIVAL TEAM

Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιό μέρος του κόσμου, αλλά αναφερόμενος σε μια «παγκόσμια μείωση».


«Οι μειώσεις που ανακοινώνουμε σήμερα αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας να γίνουμε ακόμη πιο ισχυροί περιορίζοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία, αφαιρώντας επίπεδα διοίκησης και ανακατανέμοντας τους πόρους», ανέφερε η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Amazon.

«Αυτό θα περιλαμβάνει μειώσεις σε ορισμένους τομείς και προσλήψεις σε άλλους, αλλά θα οδηγήσει σε συνολική μείωση περίπου 14.000 θέσεων» στα γραφεία της Amazon, συνέχισε.

Amazon ΗΠΑ

