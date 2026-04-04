ΗΠΑ: Συνελήφθησαν η ανιψιά του Κασέμ Σολεϊμανί και η κόρη της

Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν την ανιψιά και τη μικρανιψιά του πρώην στρατιωτικού διοικητή των ειδικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, Κασέμ Σολεϊμανί, αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακάλεσε το καθεστώς νόμιμης παραμονής τους στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ και η κόρη της είναι τώρα υπό κράτηση» από την αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ρούμπιο ανακάλεσε τις «πράσινες κάρτες» των δύο γυναικών, τερματίζοντας το καθεστώς νόμιμης διαμονής τους στις ΗΠΑ.

Ο Κασέμ Σολεϊμανί, που θεωρείται ήρωας στις ΗΠΑ, σκοτώθηκε το 2020 στη Βαγδάτη, από πλήγμα μη επανδρωμένων, αμερικανικών αεροσκαφών.

Η Χαμιντέ Σολεϊμανί Ασφάρ κατηγορείται ότι στηρίζει ανοιχτά την Ισλαμική Δημοκρατία. «Ενώ διέμενε στις ΗΠΑ, διέδιδε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, γιόρταζε τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτών και αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, έπλεξε το εγκώμιο του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, κατήγγειλε την Αμερική ως «μεγάλο σατανά» και εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξή της στους Φρουρούς της Επανάστασης, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική», διευκρίνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Στον σύζυγο της απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ.

Στις αρχές Απριλίου ο Ρούμπιο ανακάλεσε το «νομικό καθεστώς» και της Φατεμέχ Αρντεσίρ-Λαριτζανί, κόρης του Αλί Λαριτζανί, του επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στα μέσα Μαρτίου από ισραηλινό πλήγμα. Η Αρντεσίρ-Λαριτζανί και ο σύζυγός της, ο Σεγιέντ Καλαντάρ Μοταμεντί, «δεν βρίσκονται πλέον στις ΗΠΑ και απαγορεύεται να επιστρέψουν στο μέλλον» στο αμερικανικό έδαφος, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει να φιλοξενεί η χώρα μας αλλοδαπούς υπηκόους που στηρίζουν αντιαμερικανικά, τρομοκρατικά καθεστώτα» ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ